MFE, Ebit previsto di nuovo in positivo nei primi nove mesi 2026

Risultati in approvazione il 18 novembre

(Teleborsa) - Nel corso di un incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group CEO di MFE-MEDIAFOREUROPE , ha dichiarato che, sulla base dei dati preliminari, prevede di chiudere i primi nove mesi 2026 con un EBIT di Gruppo che torna positivo a 110,1 milioni di euro, in miglioramento di 133,8 milioni rispetto al dato pro forma del corrispondente periodo 2025.



L’EBIT adjusted del segmento Entertainment nei primi nove mesi 2026 raggiunge 122,2 milioni di euro, circa 3,5 volte il risultato pro forma del corrispondente periodo 2025. I costi del segmento si riducono di 259,6 milioni di euro (-7,6%).



I risultati consolidati relativi ai primi nove mesi chiusi al 30 settembre 2026 saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il 18 novembre.

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