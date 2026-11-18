New York: i venditori si accaniscono su CoreWeave

(Teleborsa) - Ribasso per la startup di intelligenza artificiale , che tratta in perdita del 4,91% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di CoreWeave subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Il quadro tecnico di CoreWeave segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 45,41 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 50,27. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 43,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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