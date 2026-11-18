New York: movimento negativo per Salesforce

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che sta segnando un calo del 3,57%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Salesforce evidenzia un declino dei corsi verso area 185,1 USD con prima area di resistenza vista a 191,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 182,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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