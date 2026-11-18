New York: rosso per Amgen

(Teleborsa) - Rosso per la società farmaceutica , che sta segnando un calo del 2,45%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones , ad evidenza del fatto che il movimento di Amgen subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 452,8 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 443. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 439,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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