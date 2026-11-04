Amgen alza ancora le stime 2026: ricavi attesi fino a 39,7 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Amgen rivede al rialzo per la terza volta nell'anno le previsioni sui risultati dell'intero esercizio, dopo aver registrato vendite superiori alle attese per diversi farmaci chiave. La società biofarmaceutica statunitense prevede ora ricavi compresi tra 38,9 e 39,7 miliardi di dollari, rispetto alla precedente stima di agosto, che indicava una forchetta tra 38,2 e 39,4 miliardi. L'utile rettificato per azione è atteso tra 22,90 e 23,70 dollari.



Terzo trimestre sopra le attese

Nel terzo trimestre Amgen ha registrato ricavi per 10,4 miliardi di dollari, in crescita dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile rettificato per azione si è attestato a 6,45 dollari, superando nettamente le stime degli analisti, pari in media a 5,77 dollari.



Secondo l'amministratore delegato Robert Bradway, i risultati confermano il contributo della strategia di crescita a lungo termine. La società ha precisato che l'incremento delle vendite è stato sostenuto principalmente dai volumi e che 17 farmaci hanno registrato una crescita delle vendite di almeno il 10%.



Repatha ed Evenity trainano le vendite

Tra i prodotti che hanno superato le aspettative figurano Repatha, farmaco contro il colesterolo, ed Evenity, utilizzato nel trattamento dell'osteoporosi, le cui vendite sono aumentate rispettivamente del 37% e del 39% su base annua.



Più che raddoppiate le vendite di Imdelltra, trattamento per il carcinoma polmonare a piccole cellule, grazie alla crescita dei volumi. Un recente studio ha inoltre evidenziato risultati positivi sulla sopravvivenza dei pazienti per una combinazione di Imdelltra e Imfinzi, farmaco sviluppato da AstraZeneca.



La pressione sui farmaci più maturi e il caso Tavneos

Amgen punta a rafforzare le vendite dei medicinali più recenti per compensare la flessione dei ricavi di prodotti più consolidati, come Prolia, utilizzato per il trattamento delle patologie ossee. La società sta inoltre sviluppando un nuovo farmaco contro l'obesità, potenzialmente caratterizzato da una frequenza di somministrazione inferiore rispetto ai trattamenti attualmente disponibili.



Resta aperta la questione Tavneos, farmaco destinato al trattamento di una rara patologia autoimmune. All'inizio dell'anno una importante rivista scientifica ha ritirato lo studio principale utilizzato per ottenere l'autorizzazione del medicinale e la Food and Drug Administration statunitense ha proposto di ritirarlo dal mercato.



Amgen ha contestato la proposta della FDA, ribadendo di ritenere che i benefici del trattamento superino i rischi. Nel terzo trimestre le vendite di Tavneos sono diminuite del 2%, a 105 milioni di dollari.

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