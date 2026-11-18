New York: scambi in positivo per Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di servizi di sicurezza informatica , che avanza bene del 3,60%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Analizzando lo scenario di Palo Alto Networks si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 314,4 USD. Prima resistenza a 323,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 308,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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