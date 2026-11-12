New York: giornata depressa per Palo Alto Networks
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di servizi di sicurezza informatica, che passa di mano con un calo del 3,12%.
L'andamento di Palo Alto Networks nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo di Palo Alto Networks ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 328,6 USD. Supporto a 317,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 340,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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