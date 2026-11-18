New York: scatto rialzista per Fortinet
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il leader nel settore della sicurezza informatica, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,22%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Fortinet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,01%, rispetto a -2,92% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo scenario tecnico di Fortinet mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 126,1 USD con area di resistenza individuata a quota 132,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 122,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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