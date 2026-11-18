New York: seduta euforica per Target

(Teleborsa) - Ottima performance per il distributore al dettaglio di prodotti , che scambia in rialzo del 4,96%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Target mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,5%, rispetto a -2,4% dell' indice del basket statunitense ).





Le implicazioni di medio periodo di Target confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 170,3 USD con primo supporto visto a 162,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 157,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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