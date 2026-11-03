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New York: pioggia di acquisti su Bloom Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: pioggia di acquisti su Bloom Energy
Seduta decisamente positiva per il produttore di celle a combustibile, che tratta in rialzo del 9,58%.
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