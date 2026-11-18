New York: sviluppi positivi per Akamai Technologies

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,29%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Akamai Technologies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il grafico attuale del fornitore americano di software e servizi per siti Web evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 86,83 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 95,79. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 81,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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