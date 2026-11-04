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New York: sviluppi positivi per GE Healthcare Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: sviluppi positivi per GE Healthcare Technologies
Brillante rialzo per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,52%.
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