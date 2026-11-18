(Teleborsa) - Nvidia
si avvia verso una seduta tonica, con il titolo in rialzo di oltre il 2,5% nel pre-market
di Wall Street, all'indomani dell'annuncio di un fatturato del terzo trimestre e di previsioni per il quarto trimestre superiori alle aspettative degli analisti, nel primo report post Huang.
In particolare, nel periodo conclusosi il 25 ottobre
, i ricavi complessivi
sono aumentati del 103% a 115,8 miliardi di dollari. L'utile per azione
, al netto di alcune voci, è stato di 2,68 dollari, contro i 2,47 dollari previsti dal mercato. La divisione Data Center, principale fonte di ricavi del gruppo, ha registrato vendite più che raddoppiate a 107,6 miliardi di dollari, rispetto ai 101,9 miliardi stimati.
Guardando ai prossimi mesi, la società ha annunciato un aumento di 150 miliardi di dollari del programma di riacquisto di azioni proprie
e prevede una crescita dei ricavi del 75% nel prossimo esercizio fiscale
, rispetto alla precedente stima del 70%. Per il quarto trimestre fiscale
, Nvidia si attende ricavi pari a 130 miliardi di dollari, con una variazione del 3% in più o in meno, contro i 125,3 miliardi stimati mediamente dagli analisti.
Parallelamente, gli investitori restano cauti con il nodo della leadership che resta cruciale soprattutto dopo l'uscita di scena di Jensen Huang
dalla carica di amministratore delegato, avvenuta a inizio mese.
La società ha cercato di rassicurare gli investitori
sulla propria capacità di proseguire la crescita anche senza il suo storico amministratore delegato. Colette Kress
, che ricopriva da oltre dieci anni il ruolo di direttrice finanziaria e ha assunto la guida ad interim la scorsa settimana, ha dichiarato durante una teleconferenza con gli analisti: "La nostra capacità produttiva è in crescita, i nostri clienti e partner sono al nostro fianco e i dipendenti sono pienamente coinvolti. Abbiamo la situazione sotto controllo".