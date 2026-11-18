(Teleborsa) - "Se fossi Leonardo, rifletterei attentamente prima di uscire da Avio
". Lo ha detto a Reuters il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto
, a proposito dell'offerta delle finlandese Iceye annunciata ieri, rispondendo a una domanda se una quota debba rimanere in mani italiane per tutelare gli interessi nazionali.
Iceye ha lanciato
un'offerta pubblica di acquisto totalitaria
su Avio
a 41 euro per azione, per un esborso massimo di circa 2,05 miliardi, con l'obiettivo del delisting. Leonardo
è il primo azionista di Avio con il 18% ed è a sua volta controllata al 30% dal ministero dell'Economia, quindi la sua scelta sarà decisiva: senza la sua adesione, per superare la soglia minima del 66,67% Iceye dovrebbe raccogliere oltre l'80% delle azioni restanti.
L'amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani
, ha definito la partecipazione strategica, sia per la capacità di lancio dei satelliti sia per la propulsione missilistica fornita al consorzio MBDA, e ha spiegato che la decisione sarà coordinata con il Governo. Il CEO di Iceye, Rafal Modrzewski
, ha detto al Corriere della Sera che proseguire il rapporto con Leonardo sarebbe un valore, ma che la decisione spetta al gruppo. L'offerta è inoltre condizionata al via libera del Governo con i poteri speciali del golden power.