(Teleborsa) - Non è soltanto un'offerta su una società quotata, ma un progetto per ridisegnare la filiera spaziale europea
. L'OPA volontaria totalitaria lanciata da ICEYE su Avio
, attraverso il veicolo italiano Iris 2, punta a riunire in un unico gruppo i satelliti radar finlandesi e i lanciatori e la propulsione italiani. Proprio questa ambizione, però, rende l'operazione una delle più delicate degli ultimi anni sul piano politico e regolamentare.I numeri dell'offerta e in Borsa
ICEYE offre 41 euro per azione in contanti
, con un premio del 21,3% sul prezzo ufficiale del 16 novembre e del 29,6% sulla media ponderata dell'ultimo mese. L'esborso massimo è di circa 2,05 miliardi di euro, che ICEYE coprirà con mezzi propri e debito bancario
. L'obiettivo è il delisting da Euronext STAR Milan. Se l'offerente non arrivasse al 90%, il ritiro dalla Borsa passerebbe per una fusione di Avio in Iris 2.
Avio ha chiuso la seduta odierna a quota 39,2 euro, in aumento del 14,9%
, dopo aver toccato un massimo di 39,85 euro. Il controvalore, superiore a 300 milioni di euro, è stato dieci volte la media giornaliera dell'ultimo mese.Le due società in cifre
ICEYE è nata nel 2014 come spin-off dell'Università di Aalto, in Finlandia, e oggi gestisce la più grande costellazione di satelliti radar SAR al mondo
, con 84 satelliti lanciati e oltre 1.500 dipendenti in 14 Paesi. Nel 2025 ha registrato ricavi per 278 milioni di euro e un EBITDA superiore ai 100 milioni, con un portafoglio ordini di 1,5 miliardi. A giugno ha raccolto oltre 1 miliardo a una valutazione superiore ai 10 miliardi, in un round co-guidato da General Atlantic e dallo Scaleup Europe Fund della Commissione europea; nel capitale ci sono anche fondi dello Stato finlandese con circa il 12%, accanto ad altri fondi d'investimento esteri.Lavora con 25 Stati, e sette governi dell'Unione hanno già acquistato costellazioni sovrane
. In Germania la joint venture con Rheinmetall
ha vinto un contratto da 1,7 miliardi con la Bundeswehr. A ottobre sono arrivati la partnership con Nokia
per le comunicazioni satellitari sovrane e una lettera d'intenti con il Ministero della Difesa ucraino.
Avio, con circa 1.500 dipendenti tra Italia, Francia, Stati Uniti e Guyana Francese, ha chiuso il 2025 con ricavi record per 541,7 milioni (+22,7%), un EBITDA di 32,3 milioni e un utile netto di 11,6 milioni. Nei primi nove mesi del 2026
i ricavi sono saliti del 16,7% a 409,7 milioni e l'EBITDA a 17,9 milioni, con una cassa netta di 614,5 milioni, rafforzata dall'aumento di capitale da 400 milioni del 2025 e dall'ingresso di Advent. La guidance 2026, confermata, prevede ricavi tra 560 e 590 milioni ed EBITDA tra 27 e 35 milioni.
Secondo i calcoli di Equita
, il gruppo combinato
avrebbe avuto nel 2025 un fatturato di circa 0,8 miliardi, un EBITDA di 130 milioni e una cassa netta superiore a 0,8 miliardi. Il broker segnala però che resta "da chiarire se ricorrente la quota preponderante dell'EBITDA di ICEYE".La logica industriale
ICEYE sta raddoppiando la produzione, da 50 a 100 satelliti l'anno dal 2027, e oggi dipende in larga parte dai lanci condivisi di SpaceX
. Già a settembre aveva firmato un memorandum con Arianespace per valutare l'uso di Ariane 6. Comprando Avio, prime contractor del Vega e fornitore dei booster e delle turbopompe di Ariane 6, porterebbe in casa la capacità di lancio
. Ne nascerebbe un gruppo verticalmente integrato
, dalla propulsione al satellite fino ai servizi di intelligence.Avio otterrebbe in cambio visibilità di lungo periodo sulla domanda
, proprio mentre l'ESA prevede di portare la cadenza fino a 9 lanci annui di Vega C dopo il 2030. Oggi, nei primi nove mesi del 2026, gli ordini acquisiti si sono fermati a 237 milioni, e il portafoglio è sceso dell'8% rispetto a fine 2025.
"I governi devono avere il controllo delle proprie infrastrutture
spaziali critiche, e l'Europa ne ha bisogno più di chiunque altro", ha dichiarato Rafal Modrzewski, CEO
e cofondatore di ICEYE.
Sul tavolo di Roma ICEYE mette un investimento aggiuntivo di 1 miliardo di euro in Italia in cinque anni, con fino a 400 nuovi posti di lavoro
. Promette inoltre di mantenere marchio, forza lavoro e management di Avio e di garantire al Governo visibilità sui programmi critici. I piani restano però subordinati alla conferma dei finanziamenti pubblici e del sostegno istituzionale di cui Avio gode oggi.L'integrazione verticale
Proprio la logica dell'integrazione è il punto che solleva più interrogativi. "Non è deplorevole l'integrazione verticale in Europa", dice a Teleborsa Alessandro Sannini
, investitore di private equity e membro della Commissione nazionale space economy di Federmanager. "Deplorevole è quando nel cosiddetto "campione" si abbassa la sovranità di un paese o le capacità tecniche, cosa che si potrebbe immaginare sul sito di Torino con Bromo ed è anche più visibile nell'ipotetica acquisizione da parte di ICEYE di Avio, ovvero il secondo lanciatore europeo". Il motivo è semplice: "Io posso voler lanciare centinaia di satelliti, ma se metto le mani su un dispositivo di lancio o un vettore, chiaramente ho il controllo sul lancio di tutto".
Per Sannini "l'integrazione verticale può funzionare a patto che non vada a ledere, da un lato, la sovranità e, dall'altro, l'occupazione
in un paese. Se gli azionisti cambiano e le decisioni vengono prese altrove, ci si potrebbe aspettare una perdita di occupazione e siti industriali, anche se c'è tutta la questione del golden power".
C'è poi il ruolo di Bruxelles
. ICEYE è stato il primo investimento reso pubblico dallo Scaleup Europe Fund della Commissione europea. "Forse ci sono dietro degli intendimenti politici della Commissione europea che non ci sono noti", afferma Sannini, che ricorda come pochi giorni fa il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubilius fosse in Italia a visitare stabilimenti con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "Non credo tanto alle coincidenze. Non so se abbiano avvertito qualcuno del governo prima dell'operazione, ma credo che qualcuno della Commissione europea sia stato ben avvertito".Il golden power
L'offerta è condizionata al via libera golden power senza prescrizioni che ne alterino in modo significativo la sostanza. Servono poi le autorizzazioni di Francia, Regno Unito, Commissione europea e Stati Uniti. Il fronte americano non è secondario. A settembre Avio USA ha avviato in Virginia la costruzione di uno stabilimento per motori a propellente solido destinati a programmi missilistici tattici, e a ottobre ha firmato un accordo con Lockheed Martin
per produrvi i motori di diversi programmi. Di qui le condizioni legate al CFIUS, alla DCSA e alla notifica ITAR.
"Il piano strategico è innegabile e Avio ha una storia accompagnata da prescrizioni e condizioni golden power", spiega a Teleborsa Luca Picotti
, avvocato, saggista e research fellow dell'Osservatorio Golden Power. "Il governo è intervenuto con prescrizioni e condizioni già a partire dalla quotazione, ma poi anche per licenze e trasferimento di tecnologie o in occasione di aumenti di capitale". Il punto, osserva, è "se queste condizioni vengono ritenute accettabili dalle parti, e quindi rappresentano un compromesso tra fare l'operazione e mantenere dei presidi, o se possono andare a ostacolare l'operazione in sé. Questo non è ancora successo nella storia di Avio e in generale nel recente passato in Italia, a parte il caso particolare di Unicredit
".
Le prescrizioni, peraltro, possono durare a lungo. "Molto spesso non ci sono termini di durata e c'è incertezza su quanto dureranno
, e non c'è nemmeno una prassi definita ed espressamente prevista a livello legislativo di monitoraggio", sottolinea Picotti. "Ci può anche essere la richiesta, dopo diversi anni, di modifica delle prescrizioni: un caso ha riguardato GE Avio, con modifiche nel 2024 su prescrizioni imposte nel 2013". Anche un veto non è necessariamente definitivo. "Il caso di Microtecnica è stato piuttosto emblematico, con l'imposizione di un veto che però l'anno successivo è stato superato, con l'avallo dell'operazione con prescrizioni", ricorda l'esperto. Lo stesso è accaduto con Tekne, la cui acquisizione da parte dell'americana Nuburu è stata bloccata e poi autorizzata con prescrizioni nel 2026. Sullo sfondo, aggiunge, "c'è comunque una tendenza del governo a far rientrare più operazioni possibili nell'articolo 1
, ovvero difesa e sicurezza nazionale, andando a intercettare anche operazioni in settori ibridi o con tecnologie a duplice uso".Leonardo e Governo
Decisiva sarà la posizione di Leonardo
, primo azionista con il 18% e a sua volta controllata al 30% dal Tesoro. A caldo l'amministratore delegato Lorenzo Mariani
si è detto "piacevolmente sorpreso
" dall'offerta. Per Mariani si tratta di "un buon segnale, un segnale dell'interesse di un player importante che in pochi anni è riuscito a costruire una posizione estremamente rilevante in un mercato complesso partendo quasi da startup". La decisione, però, non sarà presa in autonomia. "Valuteremo il dossier e poi ovviamente mi devo coordinare con il nostro governo
e capire anche quali sono gli ambiti e i vincoli che, in termini di golden power e golden share, il nostro governo penserà di mettere sul tavolo". Senza Leonardo, per superare la soglia minima del 66,67% ICEYE dovrebbe raccogliere oltre l'80% delle azioni restanti.I giudizi degli analisti
Per Mediobanca
l'offerta "potrebbe incontrare significativi ostacoli politici e regolamentari". Gli analisti giudicano "difficile immaginare che il Governo italiano consenta il passaggio di Avio sotto controllo estero senza tutele sostanziali, sempre che lo consenta", perché Avio è "un asset strategico su due fronti": l'accesso autonomo dell'Europa allo spazio e i motori a propellente solido, "critici per la filiera della difesa". Su questo fronte, a ottobre Avio ha ricevuto da MBDA un ordine da oltre 55 milioni per il sistema ASTER 30. Per questo, secondo il broker, "è difficile ipotizzare che l'operazione possa procedere nella forma attuale
", ma potrebbe innescare "una contesa per il controllo di Avio" con investitori italiani o europei più vicini al Governo.
Equita "non esclude che in caso di avallo del Governo italiano all'operazione" a Leonardo "possa essere chiesto di restare azionista". Sul prezzo, Banca Akros giudica il proprio fair value ormai "conservativo" e ritiene che, "considerata la scarsità di asset come Avio", i 41 euro non tengano conto "dei recenti sviluppi e della qualità intrinseca dell'asset".I tempi
Il CdA di Avio, che si è già riunito, ha preso atto della comunicazione dell'offerente e ha avviato la valutazione dell'offerta
, anche in vista del comunicato dell'emittente previsto dall'articolo 103 del TUF, con cui esprimerà il proprio giudizio sull'OPA. Il board sarà assistito da Chiomenti come advisor legale e da Jefferies
come advisor finanziario. ICEYE è affiancata da Goldman Sachs
sul fronte finanziario e da White & Case, Avance Attorneys e dallo Studio Zoppini su quello legale.
A breve ICEYE depositerà il documento d'offerta in Consob. "La Consob può approvare il documento di offerta anche senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione golden power
", spiega Picotti. "Non essendoci autorizzazioni preventive che fanno perdere tempo, come possono essere quelle bancarie e assicurative, può potenzialmente approvarlo anche in tempi piuttosto brevi". Sul fronte governativo, aggiunge, l'Italia è "abbastanza virtuosa nelle istruttorie golden power, con 45 giorni previsti dalla legge e possibilità di sospensioni per altri 30 giorni in caso di richiesta di informazioni, quindi poco più di due mesi in totale". Il quadro, però, è multi-giurisdizione, e coinvolge Francia, Regno Unito e Stati Uniti: "non è detto che il virtuosismo dei tempi italiani venga seguito anche dalle altre autorità".