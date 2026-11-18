Piazza Affari: andamento negativo per Moncler
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda nota per i piumini, con una flessione del 2,14%.
La tendenza ad una settimana di Moncler è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 40,19 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 41,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 39,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```