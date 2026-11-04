Piazza Affari: andamento rialzista per Moncler

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda nota per i piumini , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Moncler rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo dell' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 46,39 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 45,04. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 47,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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