Piazza Affari: andamento rialzista per LU-VE Group

(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che guadagna bene, con una variazione del 2,75%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che LU-VE Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,92%, rispetto a -1,04% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di medio periodo di LU-VE Group rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 64,37 Euro, mentre i supporti sono stimati a 62,27. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 66,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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