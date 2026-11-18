Piazza Affari: andamento rialzista per LU-VE Group
(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che guadagna bene, con una variazione del 2,75%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che LU-VE Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,92%, rispetto a -1,04% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo status tecnico di medio periodo di LU-VE Group rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 64,37 Euro, mentre i supporti sono stimati a 62,27. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 66,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```