Piazza Affari: andamento sostenuto per Philogen

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,63%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Philogen evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Philogen rispetto all'indice.





Lo scenario tecnico di Philogen mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,88 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,73. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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