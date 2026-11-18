Piazza Affari: risultato positivo per Cembre

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , che tratta in utile del 2,37% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cembre rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche complessive di Cembre evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 75,8 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 78,6. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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