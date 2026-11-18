Piazza Affari: si concentrano le vendite su Stellantis
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Stellantis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Stellantis, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,212 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,325 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,169.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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