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Piazza Affari: andamento negativo per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Stellantis
Si muove verso il basso la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con una flessione del 2,36%.
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