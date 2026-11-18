Piazza Affari: su di giri Technoprobe

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che mostra una salita bruciante del 3,87% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Technoprobe rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Technoprobe mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,65 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,15. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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