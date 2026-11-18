Planetel, inaugurato a Padova nuovo data center proprietario per le imprese del Nord Est

(Teleborsa) - Planetel , capofila dell’omonimo Gruppo attivo nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, ha inaugurato oggi a Padova

TERRA-1, il nuovo data center proprietario di prossimità del Gruppo, una nuova infrastruttura digitale progettata per offrire servizi avanzati e capacità di elaborazione dei dati alle imprese del Nord Est, supportandone i percorsi di innovazione e trasformazione digitale.



L’iniziativa consolida la presenza di Planetel nel Nord Est e rappresenta una tappa strategica nel percorso evolutivo del Gruppo, che amplia il proprio posizionamento sul mercato, evolvendo da operatore di connettività a operatore tecnologico integrato. Il POLO PLANETEL, frutto di un investimento di circa 7 milioni di euro, coniuga innovazione tecnologica, valorizzazione del patrimonio industriale esistente e attenzione alla sostenibilità, rafforzando il ruolo di Padova come polo strategico per lo sviluppo digitale del Nord Est.



Nel corso della presentazione è stato anticipato il dato sui ricavi attesi al 31 dicembre 2026 pari a circa 45 milioni di euro.



Il nuovo data center proprietario



TERRA-1 fornisce servizi di housing e colocation, infrastrutture cloud (IaaS), disaster recovery, backup as a service e gestione IT. La struttura, progettata per supportare applicazioni di nuova generazione e soluzioni di intelligenza artificiale, consentirà al Gruppo di concentrare progressivamente a Padova i servizi attualmente distribuiti presso gli altri data center. La migrazione dei servizi dei clienti prenderà avvio a dicembre 2026, con il raggiungimento della piena operatività previsto nel corso del 2027, esercizio dal quale sono attesi i primi effetti economici dell’investimento.



Il commento del Presidente e Amministratore Delegato Bruno Mario Pianetti



"Con TERRA-1 realizziamo a Padova un’infrastruttura strategica per il Nord Est, progettata per portare capacità di calcolo, archiviazione

e servizi cloud sempre più vicino alle imprese. Non si tratta semplicemente di un nuovo data center, ma di un investimento che rafforza la nostra capacità di governare l’intera filiera dei servizi digitali: dalla connettività in fibra ottica alle infrastrutture cloud, fino alla gestione IT e alla sicurezza. La disponibilità di una rete proprietaria e il collegamento diretto con i principali nodi di interconnessione rappresentano un elemento distintivo di questo progetto, che ci consente di fornire alle imprese un’infrastruttura integrata, affidabile e

radicata nel territorio. Abbiamo inoltre scelto di realizzarla recuperando un immobile industriale di nostra proprietà: un modo concreto di coniugare sviluppo tecnologico, valorizzazione degli asset e attenzione al territorio".







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