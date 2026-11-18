Prevalgono le vendite a Milano, in linea con l'andamento dei mercati europei

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. A Milano guidano Ferrari e Technoprobe , mentre in coda Leonardo e Tenaris . Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l' S&P-500 che registra una flessione dello 0,57%. Focus di giornata il settore tech in scia ai segnali positivi giunti ieri sera da Nvidia con un fatturato del terzo trimestre e previsioni per il quarto trimestre superiori alle aspettative degli analisti, nel primo report post Huang. Cresce allo tempo l'attesa per il debutto di Anthropic in agenda per domani.



Parallelamente resta l'attenzione sulla politica monetaria in vista dei verbali FOMC in uscita stasera. Secondo il funzionario Fed, Christopher Waller, nel breve termine, sarebbe probabilmente necessario alzare i tassi di 50 punti base nella riunione dell'8-9 dicembre: "Potrebbe essere necessario, per così dire, scioccare le persone".



Sul fronte macro, a ottobre il tasso di inflazione annuo dell'Eurozona è stato pari al 4%, in aumento rispetto al 3,8% di settembre. Un anno prima, il tasso era pari al 2,1%; su base mensile l'aumento è dello 0,5%, più dello 0,4% della prima lettura. Il dato core segna un +0,3% su mese e un +2,6% su anno (vs +2,5% della prima lettura).



Cambi, commodity, tassi



L' Euro / dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%. L' Oro crolla a 3.743,7 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 2,74%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 83,39 dollari per barile, con un ribasso del 3,04%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread , attestandosi a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,43%.



Gli indici



Tra i listini europei calo deciso per Francoforte , che segna un -1,19%, sotto pressione Londra , con un forte ribasso dell'1,30%, e soffre Parigi , che evidenzia una perdita dello 0,85%.



Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,32% sul FTSE MIB : il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share , che si ferma a 52.839 punti, ritracciando dell'1,26%.



Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,05%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,28%).



I migliori e peggiori di Piazza Affari



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Ferrari (+2,97%), Technoprobe (+2,58%), STMicroelectronics (+1,84%) e Prysmian (+1,55%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Leonardo , che ha archiviato la seduta a -4,08%.



Preda dei venditori Tenaris , con un decremento del 3,13%.



Si concentrano le vendite su BPER Banca , che soffre un calo del 3,05%.



Vendite su Lottomatica , che registra un ribasso del 2,82%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, El.En (+2,99%), SOL (+2,48%), Reply (+2,20%) e Safilo (+2,01%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Juventus , che ha terminato le contrattazioni a -3,24%.



Seduta negativa per MFE A , che mostra una perdita del 2,60%.



Sotto pressione Revo Insurance , che accusa un calo del 2,56%.



Scivola Credem , con un netto svantaggio del 2,07%.

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