Performance cauta per le Borse europee, si attendono i verbali FED
(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. La trimestrale di Nvidia, uscita ieri sera, che ha mostrato risultati e previsioni estremamente solidi, offre spunti per la performance del settore tecnologico: a Milano spingono Technoprobe, STMicroelectronics e Prysmian. Cresce l'attesa per la quotazione di Anthropic, le cui negoziazioni inizieranno domani all'apertura di Wall Street, mentre nella notte verrà fissato il prezzo IPO. E sempre dagli Stati Uniti, in serata verranno pubblicati i verbali della riunione del FOMC di ottobre: si cercheranno segnali che indichino una maggiore preoccupazione del FOMC per l'inflazione rispetto a quanto suggerito dalla decisione di mantenere i tassi invariati.
Sul fronte macro, a ottobre nell'area euro il tasso di inflazione annuo è stato pari al 4%, in aumento rispetto al 3,8% di settembre. Un anno prima, il tasso era pari al 2,1%; su base mensile l'aumento è dello 0,5%, più dello 0,4% della prima lettura. Il dato core segna un +0,3% su mese e un +2,6% su anno (vs +2,5% della prima lettura).
Cambi, commodity, tassi
Lieve calo dell'euro / dollaro USA, che scende a quota 1,097. Crollo dell'oro (-2,02%), che ha toccato 3.771,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,03%) si attesta su 85,13 dollari per barile.
Sulla parità lo spread, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,41%.
Gli indici europei
Tra le principali Borse europee ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, deludente Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.
Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 53.462 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,41%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star (+0,71%).
I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Technoprobe, che mostra un rialzo del 6,45%.
Ben comprata STMicroelectronics, che segna un forte rialzo del 2,71%.
Prysmian avanza del 2,63%.
Si muove in territorio positivo Ferrari, mostrando un incremento dell'1,77%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis, che continua la seduta con -2,75%.
Moncler scende del 2,31%.
Calo deciso per Tenaris, che segna un -1,55%.
Fiacca Enel, che mostra un piccolo decremento dell'1,23%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, BFF Bank (+3,41%), El.En (+2,61%), GVS (+2,54%) e SOL (+2,48%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MFE B, che ottiene -2,71%.
Sotto pressione MFE A, con un forte ribasso del 2,50%.
Soffre Juventus, che evidenzia una perdita dell'1,98%.
Preda dei venditori Ferretti, con un decremento dell'1,76%.
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