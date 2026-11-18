Performance cauta per le Borse europee, si attendono i verbali FED

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. La trimestrale di Nvidia , uscita ieri sera, che ha mostrato risultati e previsioni estremamente solidi, offre spunti per la performance del settore tecnologico: a Milano spingono Technoprobe , STMicroelectronics e Prysmian . Cresce l'attesa per la quotazione di Anthropic, le cui negoziazioni inizieranno domani all'apertura di Wall Street, mentre nella notte verrà fissato il prezzo IPO. E sempre dagli Stati Uniti, in serata verranno pubblicati i verbali della riunione del FOMC di ottobre: si cercheranno segnali che indichino una maggiore preoccupazione del FOMC per l'inflazione rispetto a quanto suggerito dalla decisione di mantenere i tassi invariati.



Sul fronte macro, a ottobre nell'area euro il tasso di inflazione annuo è stato pari al 4%, in aumento rispetto al 3,8% di settembre. Un anno prima, il tasso era pari al 2,1%; su base mensile l'aumento è dello 0,5%, più dello 0,4% della prima lettura. Il dato core segna un +0,3% su mese e un +2,6% su anno (vs +2,5% della prima lettura).



Cambi, commodity, tassi



Lieve calo dell' euro / dollaro USA , che scende a quota 1,097. Crollo dell' oro (-2,02%), che ha toccato 3.771,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,03%) si attesta su 85,13 dollari per barile.



Sulla parità lo spread , che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,41%.



Gli indici europei



Tra le principali Borse europee ferma Francoforte , che segna un quasi nulla di fatto, deludente Londra , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e trascurata Parigi , che resta incollata sui livelli della vigilia.



Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share ( Piazza Affari ), che si posiziona a 53.462 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,41%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star (+0,71%).



I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Technoprobe , che mostra un rialzo del 6,45%.



Ben comprata STMicroelectronics , che segna un forte rialzo del 2,71%.



Prysmian avanza del 2,63%.



Si muove in territorio positivo Ferrari , mostrando un incremento dell'1,77%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis , che continua la seduta con -2,75%.



Moncler scende del 2,31%.



Calo deciso per Tenaris , che segna un -1,55%.



Fiacca Enel , che mostra un piccolo decremento dell'1,23%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, BFF Bank (+3,41%), El.En (+2,61%), GVS (+2,54%) e SOL (+2,48%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su MFE B , che ottiene -2,71%.



Sotto pressione MFE A , con un forte ribasso del 2,50%.



Soffre Juventus , che evidenzia una perdita dell'1,98%.



Preda dei venditori Ferretti , con un decremento dell'1,76%.

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