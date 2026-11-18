Reti elettriche e rinnovabili, accordo PE e Consiglio su accelerazione iter autorizzativo

Sono previsti tempi più brevi per le procedure autorizzative delle reti e degli impianti di energie rinnovabili. Abbassata anche la soglia per la condivisione obbligatoria dei benefici con le comunità che ospitano i progetti

(Teleborsa) - Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno raggiunto un accordo per accelerare le procedure autorizzative nel campo delle reti elettriche, dei progetti di energia rinnovabile, degli impianti di stoccaggio e delle stazioni di ricarica. Le nuove procedure sono finalizzate ad accrescere l'offerta di fonti rinnovabili in UE e quindi a ridurre i prezzi dell'energia.



L'accordo si inserisce nell'ambito del più ampio pacchetto sulle reti europee ed introduce termini più brevi per le autorizzazioni, un portale digitale nazionale unico per tutte le fasi di autorizzazione e un quadro normativo europeo per le infrastrutture delle reti elettriche.



Gli eurodeputati hanno fatto proprio il principio secondo cui i progetti di energia rinnovabile e di collegamento alla rete elettrica sono considerati di interesse pubblico prevalente, eliminando così una serie di ostacoli amministrativi all'attuazione dei progetti stessi. Gli Stati membri potranno derogare a questa presunzione solo in casi specifici in cui l'interesse contrapposto sia la tutela del patrimonio culturale o ragioni di sicurezza e difesa.



"Abbiamo compiuto un passo molto importante per garantire una diffusione più rapida delle energie rinnovabili e delle infrastrutture di rete, a beneficio dei nostri cittadini, per mitigare i cambiamenti climatici e per rafforzare la nostra competitività", ha dichiarato il deputato danese Niels Fuglsang (S&D) a capo della commissione.



Il presidente della commissione ITRE, il polacco Borys Budka (PPE), ha ricordato "sentiamo sempre lo stesso messaggio: le procedure sono troppo lunghe e le decisioni vengono prese troppo lentamente. Oggi abbiamo fatto un passo avanti per cambiare questa situazione nel settore energetico".



Termini più brevi per le autorizzazioni

L'accordo riduce i termini per l'approvazione dei progetti ed introduce maggiore trasparenza nelle procedure di connessione alla rete. Quanto ai termini non dovranno superare i tre mesi per gli impianti solari ed i sistemi di accumulo di energia (escluso l'idrogeno), sei mesi per i sistemi di accumulo di energia autonomi e le stazioni di ricarica, e due anni per gli impianti idroelettrici a pompaggio. I termini per la connessione alla rete saranno di tre mesi - fino a sei se debitamente giustificati - con una deroga per i sistemi isolati o i piccoli sistemi connessi (ad esempio, nelle regioni più remote).



Il PE ha anche deciso un aumento delle soglie di capacità della rete elettrica al di sopra delle quali sono necessarie autorizzazioni per gli impianti solari su piccola scala, i sistemi di accumulo di energia (escluso l'idrogeno) e le stazioni di ricarica, portandole da 100 a 200 kilowatt. Gli eurodeputati anno inoltre garantito che non saranno necessarie autorizzazioni amministrative per l'installazione di stazioni di ricarica con una capacità installata totale pari o inferiore a 1 megawatt su strutture artificiali.



Soglia condivisione dei benefici più bassa

La soglia per la condivisione obbligatoria dei benefici, ovvero per la ridistribuzione dei benefici economici generati dal progetto alle comunità locali che lo ospitano o che ne sono interessate, è abbassata da 10 megawatt a 7 megawatt. I progetti realizzati da comunità che si occupano di energie rinnovabili sono esentati da tale obbligo. Anche i clienti vulnerabili e le persone colpite dalla povertà energetica possono ricevere sostegno dagli Stati membri.







(Foto: Fre Sonneveld on Unsplash)

Condividi

```