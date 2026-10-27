Terna, Monti: reti elettriche fattore chiave per competitività Paese e sicurezza energetica
(Teleborsa) - "Investire nelle reti elettriche significa investire nella competitività dell'Italia. La transizione energetica sta cambiando profondamente il sistema elettrico, con una crescita senza precedenti delle fonti rinnovabili e dell’elettrificazione dei consumi. Il compito di Terna è realizzare oggi le infrastrutture che consentiranno al Paese di integrare in sicurezza questa nuova produzione rinnovabile, rafforzando al contempo l'indipendenza energetica nazionale". Lo ha sottolineato l'Amministratore Delegato di Terna, Pasqualino Monti, intervenendo oggi a Roma al Forum Economico Moneta.
"Ogni euro investito da Terna nella rete di trasmissione genera circa 3 euro in termini di valore della produzione e 1,31 euro di PIL, per cui i nostri investimenti infrastrutturali rappresentano un fattore abilitante per la crescita del sistema produttivo nazionale. Una rete moderna ed efficiente non solo accelera la transizione energetica, ma genera valore per i territori, sostiene l'occupazione e crea le condizioni per attrarre investimenti, far crescere l’industria nazionale e affrontare con maggiore autonomia le conseguenze delle crisi internazionali", ha aggiunto Monti.
L'Ad di Terna ha concluso il suo intervento commentando lo sviluppo dei data center e sottolineando che "l’Italia si sta affermando come hub emergente in Europa per gli investimenti digitali e il forte interesse degli operatori internazionali conferma la qualità e l'affidabilità della nostra infrastruttura di trasmissione elettrica". "La crescita dei data center è una grande opportunità per il Paese, ma deve essere accompagnata da una pianificazione rigorosa e coerente con la concreta maturazione dei progetti", ha detto Pasqualino Monti.
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