Terna, Monti: reti elettriche fattore chiave per competitività Paese e sicurezza energetica

(Teleborsa) - "Investire nelle reti elettriche significa investire nella competitività dell'Italia. La transizione energetica sta cambiando profondamente il sistema elettrico, con una crescita senza precedenti delle fonti rinnovabili e dell’elettrificazione dei consumi. Il compito di Terna è realizzare oggi le infrastrutture che consentiranno al Paese di integrare in sicurezza questa nuova produzione rinnovabile, rafforzando al contempo l'indipendenza energetica nazionale". Lo ha sottolineato l'Amministratore Delegato di Terna , Pasqualino Monti, intervenendo oggi a Roma al Forum Economico Moneta.



"Ogni euro investito da Terna nella rete di trasmissione genera circa 3 euro in termini di valore della produzione e 1,31 euro di PIL, per cui i nostri investimenti infrastrutturali rappresentano un fattore abilitante per la crescita del sistema produttivo nazionale. Una rete moderna ed efficiente non solo accelera la transizione energetica, ma genera valore per i territori, sostiene l'occupazione e crea le condizioni per attrarre investimenti, far crescere l’industria nazionale e affrontare con maggiore autonomia le conseguenze delle crisi internazionali", ha aggiunto Monti.



L'Ad di Terna ha concluso il suo intervento commentando lo sviluppo dei data center e sottolineando che "l’Italia si sta affermando come hub emergente in Europa per gli investimenti digitali e il forte interesse degli operatori internazionali conferma la qualità e l'affidabilità della nostra infrastruttura di trasmissione elettrica". "La crescita dei data center è una grande opportunità per il Paese, ma deve essere accompagnata da una pianificazione rigorosa e coerente con la concreta maturazione dei progetti", ha detto Pasqualino Monti.

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