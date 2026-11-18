Terre rare, Trump sfida Xi: "Dieci mesi per raggiungere la Cina"

(Teleborsa) - Trump sbarca a Manila e sfida la Cina a poche ore dal faccia a faccia con Xi Jinping a Shenzen.



Guanto di sfida a Xi sulle terre rare



"In 10 mesi la raggiungeremo sulle terre rare. Tutto quello di cui abbiamo bisogno lo avremo in 10 mesi", ha affermato in vista del terzo vertice dell'anno col presidente cinese, sul quale , tra l'altro, già incombe l'ombra del caso Nvidia e la conseguente stretta sui chip decisa da Washington. I nuovi paletti americani per evitare il contrabbando da Paesi terzi hanno fatto infuriare Pechino.



"Gli Usa continuano ad ampliare eccessivamente il concetto di sicurezza nazionale, abusando delle misure di controllo sulle esportazioni", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, assicurando che Pechino "adotterà le misure necessarie per salvaguardare con fermezza i propri diritti e interessi legittimi".



il caso Nvidia complica le cose



Una presa di posizione dura che rivela come al di là del cerimoniale cordiale fra Trump e Xi, le tensioni fra i due governi restano e sono acute. A complicare il quadro è la spaccatura all'interno della Casa Bianca su come procedere nei confronti della Cina. Senza dimenticare che lo scandalo Nvidia ha fatto emergere pubblicamente le posizioni divergenti del segretario al Tesoro Scott Bessent e di quello al Commercio Howard Lutnick, di cui molti hanno chiesto la testa per non essere stato abbastanza duro nel far rispettare le norme vigenti sull'export di chip per l'intelligenza artificiale.

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