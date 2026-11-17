Vertice Apec, Trump a colloquio con Putin e Xi

Il vertice dei Paesi dell'Area Asia-Pacifico sarà la cornice per il dibattito che verterà su sicurezza, nucleare, commercio, Iran

(Teleborsa) - Il Presidente americano Donald Trump si prepara ad incontrare il Presidente cinese Xi Jinping, con il quale mantiene una "cordiale" rivalità fra superpotenze, ed il leader russo Vladimir Putin, verso cui è recentemente scoppiata una grande sintonia, per effetto della decisione del tycoon di abbattere le sanzioni e vestire i panni del mediatore nella questione Ucraina.



Il vertice Apec a Shenzhen

L'incontro fra i tre leader più in vista del momento avverrà nell'ambito del vertice Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation), i programma il 18 e 19 novembre a Shenzhen. Una cornice che vedrà riuniti non solo i leader delle tre superpotenze, ma la presenza di ben 21 economie mondiali, rappresentative di oltre la metà del commercio globale. Il forum di cooperazione economica, oltre alle tre grandi potenze, riunirà anche altre economie dell'Area Asia-Pacifico, quali Canada, Messico, Cile, Perù, Giappone, Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam, Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea.



I temi caldi in discussione

Il vertice Apec è nato per discutere di scambi ed investimenti, dunque un tema chiave sarà sicuramente quello dei dazi e della libertà di commercio. Ma nel dibattito entreranno anche alcune questioni connesse, come il commercio strategico di tecnologie (soprattutto AI) e le terre rare, che sono in gran parte monopolio cinese. Su questo terreno le relazioni fra Washington e Pechino sono sempre state difficoltose, ma ora lo saranno ancora di più a causa della spy-story e dello scandalo che ha colpito Nvidia.



Nell'ambito del dibattito USA-Cina-Russia, che non rientra nel programma generale del forum, entreranno i temi della sicurezza globale, del nucleare e della guerra in Iran. Più improbabile che si parlerà di Ucraina, un tema che al momento interessa solo la Russia.



Sul tema nucleare, gli USA puntano a convincere Pechino della necessità di controllo degli armamenti atomici, in seguito alla scadenza del trattato bilaterale tra Stati Uniti e Russia a febbraio. La Cina, dal canto suo, chiede una riduzione degli armamenti da parte di Stati Uniti e Russia.



Quanto alla guerra in Iran, Pechino è solleciterà una soluzione diplomatica del conflitto, anche per le conseguenze dirette della guerra sui trasporti marittimi e sui prezzi del petrolio.





Condividi

```