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A Piazza Affari, forte ascesa per STMicroelectronics
Migliori e peggiori
,
In breve
19 novembre 2026 - 09.35
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Effervescente l'
azienda italo-francese di semiconduttori
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,05%.
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