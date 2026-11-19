Asia contrastata: a Tokyo si scatenano gli acquisti, forti vendite a Hong Kong

(Teleborsa) - Seduta contrastata per i listini asiatici con gli investitori che guardavano al tanto atteso debutto in borsa di Anthropic, in cerca di segnali sull'interesse del mercato verso gli investimenti legati all'intelligenza artificiale. Nelle ultime settimane, i titoli legati all'IA hanno subito pressioni a causa dei timori per un rallentamento degli investimenti nel settore e in seguito all'uscita di Jensen Huang da Nvidia. A ciò si sono aggiunti i risultati del terzo trimestre di Tencent, che hanno mostrato ricavi in crescita ma inferiori alle attese e in rallentamento rispetto all'incremento registrato nel trimestre precedente e l'aumento delle le spese in conto capitale legate all'IA ha fatto sollevare dubbi sulla redditività e sui rendimenti a breve termine.



In questo clima, gli investitori attendono l'incontro previsto a Shenzhen tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, sperando in progressi nelle dispute commerciali e tecnologiche.



A Tokyo , il Nikkei 225 continua la giornata con un aumento dello 0,88%, mentre, al contrario, vendite diffuse su Shenzhen, che continua la giornata allo 0,84%. Pessimo il mercato di Hong Kong (-3,06%); poco sopra la parità Seul (+0,5%). In moderato rialzo Mumbai (+0,51%); in forte calo Sydney (-1,79%).



La giornata del 18 novembre si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo +0,04%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,09%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato -0,08%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,82%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,6%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:



Giovedì 19/11/2026

00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,5%; preced. 5,2%)



Venerdì 20/11/2026

00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%).

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