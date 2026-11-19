Avio, contratto Raytheon con Ursa Major per il motore del Tomahawk. Analisti positivi

Il programma di qualifica può aprire la strada a ordini di produzione

(Teleborsa) - Avio USA, la controllata statunitense di Avio , e la società americana Ursa Major hanno ottenuto da Raytheon, del gruppo RTX , un contratto congiunto per il nuovo booster a propellente solido (SRM) del missile da crociera Tomahawk. L'incarico copre progettazione, sviluppo e qualifica del motore. Il contratto apre a entrambe le società la strada per diventare fornitori statunitensi qualificati del programma. In questo modo si ampliano le opzioni di propulsione domestica per una capacità strategica della Marina USA.



Le due società sono partner strategici in questo programma pluriennale. Avio porta la sua lunga esperienza nella propulsione solida e nella produzione, insieme agli investimenti nella nuova capacità produttiva negli Stati Uniti. Ursa Major contribuisce con il proprio approccio progettuale e con processi di manifattura avanzata. L'obiettivo è qualificare il booster sviluppato insieme e dimostrare i requisiti per i futuri ordini di produzione. Per Raytheon significa più concorrenza tra i fornitori, maggiore flessibilità produttiva e una filiera più solida, in una fase di domanda militare di munizioni in crescita. Il contratto si affianca al nuovo stabilimento per motori a propellente solido che Avio USA sta costruendo nel sud della Virginia, i cui lavori sono partiti a settembre.



Gli analisti di Equita (Buy, target 40 euro) osservano che la qualifica sarà svolta congiuntamente, mentre gli eventuali ordini saranno assegnati separatamente alle due società. Per arrivare agli ordini di produzione occorre prima completare la qualifica, che richiede 18-24 mesi. Secondo Equita "la notizia non sorprende, perché la possibilità di commesse sul Tomahawk era già stata anticipata". La SIM ritiene però che questo ordine, sommato al recente accordo con Lockheed Martin , possa saturare in buona parte la capacità del nuovo impianto americano, pari a 700 tonnellate di propellente solido. Ciò aumenterebbe ulteriormente la visibilità del business plan presentato lo scorso anno.



Per Banca Akros (Buy, target 40 euro), il fatto che Avio diventi fornitore chiave di un programma di questa importanza rende più visibile il potenziale portafoglio ordini. Il broker ricorda che il Tomahawk è uno dei maggiori programmi missilistici della difesa USA. Il 17 agosto RTX si è aggiudicata un contratto settennale da 22,9 miliardi di dollari per produrre fino a 1.000 missili l'anno. Akros applica la sua regola empirica, secondo cui i motori a propellente solido valgono circa il 10% del costo del missile. Ne ricava un business potenziale di circa 3 miliardi di dollari in sette anni, che ipotizza diviso tra i due partner. Si tratta quindi di oltre 200 milioni di dollari l'anno ciascuno.



Anche Intesa Sanpaolo (Buy, target 47 euro) giudica la notizia positiva e non ancora scontata dal mercato. Gli analisti sottolineano che finora la produzione di Tomahawk era limitata a poche decine di missili l'anno. Il processo di certificazione potrebbe durare circa 18 mesi. Secondo la banca, il successivo contratto di produzione consentirà al nuovo impianto di Avio USA di avvicinarsi alla piena saturazione della capacità di base, o di raggiungerla.

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