Avio sale in Borsa dopo call con analisti: attesi nuovi contratti a breve

(Teleborsa) - Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, è uno dei migliori titoli del FTSE MIB
dopo che ieri, a mercati chiusi, il management ha tenuto
una conference call per discutere dei più recenti sviluppi
e delle dinamiche di mercato che hanno coinvolto l'azienda.
Tra le altre cose, è emerso che RTX collaborerà con Avio anche per il missile Tomahawk
(ad agosto, RTX
ha siglato un contratto da circa 23 miliardi di dollari con il Dipartimento della Difesa statunitense per incrementare la produzione fino a 1.000 unità all'anno nell'arco di 7 anni). Avio sarà dunque coinvolta nella fornitura di motori a propellente solido (SRM) per almeno 5 dei principali programmi missilistici statunitensi.
Inoltre, Avio sarà in grado di aumentare la propria capacità produttiva
fino a 2.100 tonnellate all'anno (triplicandola), a fronte di investimenti aggiuntivi compresi tra i 200 e i 400 milioni di dollari. L'azienda è in trattativa con lo Stato della Virginia
(che ha già annunciato sovvenzioni statali per 96 milioni di dollari) e con il governo federale, da cui potrebbero arrivare prestiti agevolati; secondo quanto emerso, il governo federale potrebbe offrire un sostegno significativo sotto forma di prestiti agevolati, per un importo potenzialmente fino a 200 milioni di dollari
.
È stato inoltre sottolineato che la domanda per il missile intercettore Aster-30 è "enorme"
e che il relativo ritmo di produzione è destinato a crescere dagli attuali circa 300 pezzi all'anno a 1.000 pezzi all'anno nel giro di 2-3 anni. Avio sta già investendo nella propria capacità produttiva in Italia, con la maggior parte dei capex coperta dai clienti. Per quanto riguarda l'Aster-30, Avio prevede di annunciare nuovi contratti di produzione nelle prossime settimane. Sebbene si preveda che la produzione dell'Aster-30 triplicherà nei prossimi 2-3 anni, Avio mantiene la possibilità di servire i clienti statunitensi dall'Italia, riqualificando parte dei propri stabilimenti di Colleferro con investimenti limitati; il sito italiano offre infatti un'elevata flessibilità.
"Il messaggio emerso dalla conference call è stato decisamente positivo e ottimistico: sembrano esserci margini di crescita significativi su tutti i fronti - motori a propellente solido (SRM) negli Stati Uniti, settore spaziale in Europa e motori a propellente solido (SRM) in Europa - rispetto agli obiettivi presentati un anno fa - commentano gli economisti di Intesa Sanpaolo
- Riteniamo che Avio possa annunciare, a breve, nuovi contratti con LMT (certificazione), RTX (produzione) e con MBDA
per la produzione di ulteriori lotti di Aster-30".Avio si attesta a 30,24 euro, con un aumento dell'1,24%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 30,8 e successiva a 31,98. Supporto a 29,62.