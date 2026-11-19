(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.
Partenza positiva per le Borse europee nella giornata del debutto di Anthropic
a Wall Street. Il campione dell'IA si presenta al mercato con un prezzo di 83 dollari
, sopra l’intervallo indicato, e proventi di almeno 107 miliardi
: si tratta della più grande Ipo della storia. A Milano la spinta favorisce Stm
, Technoprobe
e Prysmian
tra i migliori sul listino principale.
Bene anche Intesa Sanpaolo
con il governo orientato a non esercitare il golden power
sull’offerta su Mps
, così come Unicredit
dopo l’accordo con Berlino su Commerzbank - mentre Orcel fissa in una lettera
al ministro tedesco delle finanze gli impegni te dell'istituto di credito - e Bper
che sfrutta il rialzo del rating da parte di Moody’s. Avvio positivo anche per Saipem
dopo i conti.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 3.733,8 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 83,21 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,41%. Tra le principali Borse europee
si muove in modesto rialzo Francoforte
, evidenziando un incremento dello 0,61%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e bilancio positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,39%.
Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,96%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dello 0,94% rispetto alla chiusura precedente.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,67%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star
(+0,73%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, brilla Saipem
, con un forte incremento (+5,16%).
Ottima performance per STMicroelectronics
, che registra un progresso del 4,39%.
Exploit di Technoprobe
, che mostra un rialzo del 4,07%.
Ben comprata Prysmian
, che segna un forte rialzo del 2,73%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Snam
, che ottiene -0,86%.
Fiacca Campari
, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.
Discesa modesta per Terna
, che cede un piccolo -0,63%.
Pensosa Pirelli
, con un calo frazionale dello 0,62%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, WIIT
(+3,45%), Carel Industries
(+2,62%), Webuild
(+2,47%) e LU-VE Group
(+2,26%).
I piÃ¹ forti ribassi, invece, si verificano su Gens Aurea
, che continua la seduta con -8,68%.
Si concentrano le vendite su BF
, che soffre un calo dell'1,53%.
Tentenna NewPrinces
, con un modesto ribasso dello 0,93%.
Giornata fiacca per BFF Bank
, che segna un calo dello 0,87%.