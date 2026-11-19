Brunello Cucinelli, JPMorgan Asset Management aumenta lo short

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Brunello Cucinelli , gruppo del lusso quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), JPMorgan Asset Management ha aumentato ieri la propria posizione all'1,08% (rispetto allo 0,9% datato 16 luglio 2026).



Immutate le posizioni di AQR Capital Management (0,59% al 28 settembre) e Boldhaven Management (0,93% al 22 ottobre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).



(Foto: © TEA / 123RF)

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