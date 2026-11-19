Brunello Cucinelli, JPMorgan Asset Management aumenta lo short
(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Brunello Cucinelli, gruppo del lusso quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), JPMorgan Asset Management ha aumentato ieri la propria posizione all'1,08% (rispetto allo 0,9% datato 16 luglio 2026).
Immutate le posizioni di AQR Capital Management (0,59% al 28 settembre) e Boldhaven Management (0,93% al 22 ottobre 2026).
La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
(Foto: © TEA / 123RF)
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