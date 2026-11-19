(Teleborsa) - Dopo la lettera al ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil
, il ceo di UniCredit Andrea Orcel
ha ringraziato in uno statement i leader dei due Länder coinvolti. "Desidero ringraziare il ministro-presidente Boris Rhein
per le discussioni costruttive, improntate a uno spirito di reciproca fiducia e collaborazione. I nostri confronti diretti hanno costituito una base importante per questa decisione." Orcel auspica "di proseguire questa stretta collaborazione e di contribuire a un ulteriore sviluppo di Francoforte
, non solo come sede concordata a partire dal perfezionamento dell'operazione, ma anche, nel lungo periodo, al consolidamento della città quale polo finanziario della Germania".
Orcel ha ringraziato anche il ministro-presidente bavarese Markus Söder
, "il cui costante sostegno e i cui consigli si sono rivelati preziosi per UniCredit, HVB e per le nostre attività in Baviera
: una regione che rappresenta, e continuerà a rappresentare, un pilastro strategico per il nostro business in Germania, svolgendo un ruolo fondamentale per la sua costante solidità, crescita e successo negli anni a venire". Nella lettera a Klingbeil UniCredit si era impegnata a mantenere "un'opzione per una presenza consistente a Monaco" e un approccio regionale al business.