UniCredit-Commerzbank, accordo con Berlino. Lettera di Orcel a Klingbeil: otto "principi vincolanti"

Francoforte sede tedesca, Commerzbank resta quotata

(Teleborsa) - Accordo tra il governo tedesco e Unicredit sulla sulla cessione di Commerzbank. Otto impegni che UniCredit è "pronta a dare" sul futuro di Commerzbank , "presentati come un pacchetto completo". È il contenuto della lettera del ceo Andrea Orcel al ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil, dopo "discussioni costruttive che hanno permesso di trovare un terreno comune". I termini, scrive Orcel, riflettono il fatto che il governo "ha accompagnato Commerzbank dal salvataggio fino a oggi" e che, in vista della piena privatizzazione, "ora riconosce il trasferimento rapido e ordinato del controllo a UniCredit", insieme alla nuova strategia "Unlocked", "ricalibrata" sugli impegni.



Gli impegni di Orcel



I "principi vincolanti" sono otto: Francoforte come sede tedesca "dal momento della combinazione di HypoVereinsbank e Commerzbank", con "l'opzione di mantenere una presenza consistente a Monaco"; Commerzbank e l'entità combinata restano quotate e mantengono la forma di Aktiengesellschaft; "adeguata rappresentanza" delle due banche nel comitato esecutivo di gruppo; proposta di "cittadini tedeschi con competenze e reputazione adeguate" nel cda di UniCredit, "nel prossimo rinnovo ordinario del 2027" e con approvazione degli azionisti; impegno verso i clienti Mittelstand e gli esportatori, con "maggiore accesso alla rete di UniCredit in 14 mercati"; "adeguata allocazione di capitale e decisioni indipendenti in Germania"; "investimenti significativi a Francoforte" in formazione, tecnologie digitali e intelligenza artificiale, con un centro di eccellenza per il gruppo; dialogo con "consiglio dei lavoratori e sindacati", tenendo conto delle intese per la tutela dei dipendenti.



Nuovi principi di governance



Con questi impegni, secondo Orcel, "il governo federale non ha più bisogno di nominare rappresentanti nel consiglio di sorveglianza di Commerzbank". Nonostante ciò, "nello spirito del dialogo costruttivo", UniCredit ha consultato Berlino su due membri indipendenti tra i dieci nuovi rappresentanti degli azionisti. Gli impegni "costituiscono la base per la cessione della partecipazione dello Stato": se il governo decidesse di vendere, "UniCredit sarebbe favorevole e disposta a esprimere le proprie intenzioni nel rispetto delle norme". Il ceo si dice "molto soddisfatto" di aver trovato "un approccio costruttivo nell'interesse di tutti gli stakeholder" e lascia al ministro la possibilità di comunicare su questa base.

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