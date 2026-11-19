Crosetto: "Servono 5mila specialisti cyber". Investimenti per 6 miliardi

(Teleborsa) - Una "fase nuova" della guerra ibrida, diventata 'cognitiva', che ora si è "evoluta, è più pervasiva, più insidiosa e di cui dobbiamo essere pienamente consapevoli". E per la quale serviranno in futuro risorse "per 6 miliardi".



Crosetto: "Servono 5mila specialisti cyber"



Il ministro lancia l'ennesimo avvertimento alla luce degli attacchi hacker e del mail bombing alle scuole che la scorsa settimana ha generato disagi in tutta Italia. Nella sua informativa in Parlamento il titolare della Difesa si è spinto allo step successivo della minaccia che il Paese dovrà trovarsi a fronteggiare: "non si tratta soltanto di generare timori e paure. La guerra cognitiva è l'azione di chi cerca di condizionare il pensiero e i comportamenti di un singolo, di un gruppo, di un'intera popolazione. Il bersaglio - ha spiegato - non è un ponte o una centrale elettrica o un reparto militare, è la mente delle persone".



Investimenti per 6 miliardi





Da qui le cifre per far fronte ai pericoli del futuro, con delle precisazioni: "sulle risorse si è detto molto in questi giorni, fino a sostenere che la Difesa abbia ridotto gli investimenti in questo campo.



Ma - specifica - i dati dicono il contrario: le risorse programmate per difenderci dalla minaccia ibrida erano 126 milioni nel 2019. Nel 2025 sono state 557 milioni, cioè più che quadruplicate, prima che ci fossero tutti questi allarmi. Per il triennio 2026-2028 programmiamo quasi 2 miliardi, circa il 40% in più del triennio precedente.

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