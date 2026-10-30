Aste BTP e CCTeu, interesse nullo dagli specialisti nelle riaperture
(Teleborsa) - Interesse nullo da parte degli investitori nei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 30 ottobre 2026.
L'offerta era di 350 milioni di euro per il BTP 3,95% 5 anni scadenza 01-02-2032, 250 milioni per il BTP 3,5% 7 anni scadenza 15-02-2031, 700 milioni per il BTP 4% 10 anni scadenza 01-10-2036 e 187,5 milioni per il CCTeu T.V. 10 anni scadenza 15-04-2036.
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