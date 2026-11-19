Dislipidemia: Menarini annuncia lancio europeo di Obicetrapib

nuova opzione terapeutica orale diversa statine

(Teleborsa) - In occasione della tavola rotonda internazionale dedicata al controllo del rischio cardiovascolare e alle nuove sfide nel trattamento delle dislipidemie, il Gruppo Menarini annuncia l’ingresso nel mercato europeo di obicetrapib, trattamento orale per la riduzione del colesterolo LDL (LDL-C), recentemente approvato dalla Commissione Europea.



Menarini, detentrice dei diritti commerciali esclusivi per l’intera Europa, anticipa così il debutto clinico di obicetrapib nel nostro continente rispetto al lancio negli Stati Uniti. Il Farmaco è stato appena lanciato in Germania (16/11), a ruota seguiranno gli altri paesi.



Caratterizzato da un meccanismo d'azione diverso dalle statine e primo farmaco della sua classe, gli inibitori selettivi della proteina CETP, obicetrapib è il farmaco con cui il Gruppo Menarini si impegna a rispondere all'ancora ampio bisogno clinico insoddisfatto di milioni di pazienti a rischio cardiovascolare che non riescono a raggiungere i target raccomandati dalle più recenti linee guida europee, a conferma dell’impegno che il Gruppo ha nello sviluppo della propria presenza in area cardio-metabolica, a livello italiano, europeo e globale.

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