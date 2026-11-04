Blackstone raccoglie 13 miliardi di euro per il Direct Lending in Europa

(Teleborsa) - Blackstone annuncia il final closing di Blackstone European Senior Direct Lending Fund IV, suo quarto fondo istituzionale europeo di direct lending che si rivolge a società europee di fascia media e medio-alta. Considerando gli altri veicoli europei di direct lending, Blackstone ha realizzato una raccolta complessiva di 13 miliardi di euro.



Dal lancio di BXDE IV, Blackstone ha inoltre impegnato capitali significativi nel private credit europeo, ricoprendo il ruolo di lead lender in operazioni come il take-private di Catalyst Pharmaceuticals da parte di Angelini Pharma (1,0 miliardi di euro), Regnology (780 milioni di euro), Odevo (649 milioni di euro) e JTC (382 milioni di euro).



Il risultato mostra che fondi pensione, fondi sovrani e compagnie assicurative continuano a puntare sui veicoli di direct lending dei maggiori gestori, nonostante un anno difficile per il settore. L’annuncio si inserisce in oltre vent’anni di attività nel credito in Europa, tra direct lending, infrastrutture e asset-based credit, e CLO.



"Questa raccolta riflette la fiducia degli investitori nel private credit e nella nostra capacità di garantire finanziamenti su larga scala in ogni fase del ciclo di mercato", afferma Brad Marshall, Global Head of Private Credit Strategies di Blackstone Credit & Insurance, aggiungendo "samo grati per la loro fiducia costante e vediamo una domanda forte e in crescita per un private credit di alta qualità".



Mike Carruthers, European Head of Private Credit Strategies di Blackstone Credit & Insurance, ha aggiunto "riteniamo che l’Europa rimanga uno dei mercati del private credit più interessanti a livello globale, con società che apprezzano la certezza, la scala e la flessibilità che offriamo".

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