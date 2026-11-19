Erfo, nei nove mesi ricavi stabili e margini in crescita. Cassa netta a 1,3 milioni

(Teleborsa) - Laboratorio Farmaceutico Erfo , società attiva nel settore nutraceutico quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi consolidati di 7,4 milioni di euro, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del 2025 (-0,1%). L'EBITDA adjusted è salito dell'11% a 1,8 milioni, con un margine passato dal 22% al 25%. L'EBITDA reported si attesta a 1,6 milioni.



La crescita delle altre linee di business ha compensato il calo di Fit and Go, i cui ricavi sono scesi del 27% a 1,7 milioni per il confronto con un 2025 ricco di nuove aperture. La controllata mantiene comunque un margine EBITDA del 32%, e i ricavi da royalties crescono del 19%. Diètnatural registra ricavi in franchising in aumento del 3% a 3,1 milioni, mentre la Medical Division sale dell'80% a 469 mila euro. I ricavi esteri crescono del 29% a circa 1 milione, trainati da Erfo France (+31%). La rete conta 282 centri in Europa, 12 in più su base annua.



La posizione finanziaria netta è positiva per 1,3 milioni di euro, contro 0,5 milioni a fine 2025, con un tasso di conversione dell'EBITDA in cassa di circa il 70%.



"A parità di ricavi il Gruppo guadagna redditività", ha commentato l'AD Alessandro Cutè. Il miglioramento, ha spiegato, si deve a una capogruppo più efficiente e al peso crescente dei ricavi ricorrenti. Cutè ha ricordato che a ottobre sono già arrivate tre nuove aperture Fit and Go. Ha citato anche NUTWIN, presentato a novembre, con cui il gruppo punta a portare l'intelligenza artificiale nella nutrizione di precisione. "Sul piano finanziario la cassa netta è più che raddoppiata da inizio anno, da 0,5 a 1,3 milioni di euro, con circa il 70% dell'EBITDA convertito in cassa, e la rete conta oggi 282 centri in Europa, dodici in più rispetto a un anno fa", ha sottolineato Cutè.

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