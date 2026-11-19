Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens
(Teleborsa) - Bene la compagnia elettronica tedesca, con un rialzo del 2,16%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Siemens mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,9%, rispetto a -2,79% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo scenario tecnico della società tech mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 269,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 272,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 267,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```