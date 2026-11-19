Intercos conclude il secondo programma di buyback, raggiunto il 4% del capitale

(Teleborsa) - Intercos ha comunicato di aver acquistato il 12 novembre 2026 un totale di 30.301 azioni ordinarie, pari allo 0,0314% del capitale sociale. Il prezzo medio ponderato è stato di 13,7731 euro, per un controvalore complessivo di 417.339,73 euro.



Con gli acquisti del 12 novembre si è concluso il secondo programma di buyback, avviato il 6 novembre, che ha riguardato 154.401 azioni per 2.122.601,40 euro. Il primo programma, avviato il 15 settembre 2025 e concluso il 6 ottobre 2026, aveva riguardato 3.700.160 azioni per 45.294.158,63 euro.



Il gruppo attivo nella produzione cosmetica per conto di marchi terzi ha reso noto di aver acquistato in tutto 3.854.561 azioni con i due programmi. Il totale corrisponde all'obiettivo del 4% del capitale, per 47.416.760,03 euro. La società detiene ora 3.830.081 azioni proprie, pari al 3,97% del capitale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.











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