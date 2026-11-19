Intesa Sanpaolo e FITP alle Nitto ATP Finals per promuovere il wheelchair tennis e l’inclusione

(Teleborsa) - Anche quest’anno la Federazione Italiana Tennis e Padel, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha organizzato un’esibizione di wheelchair tennis e una prova di questo sport per il pubblico delle Nitto ATP Finals. L’iniziativa nasce dalla volontà di promuove una cultura sportiva che mette al centro le abilità degli atleti e trova nel gioco la forza per superare ogni barriera e praticare lo sport ad ogni livello.



Il pubblico dell’Inalpi Arena ha avuto l’opportunità di assistere alle esibizioni di alcuni tra i protagonisti del wheelchair tennis italiano e di scendere in campo insieme a loro, sperimentando direttamente questa disciplina. Un’occasione per ribadire che il tennis è uno sport inclusivo, capace di unire persone di età, esperienze e abilità differenti, e di offrire a tutti la possibilità di mettersi alla prova.



Proprio con l’obiettivo di valorizzare i più giovani e favorire la crescita di questo movimento, quest’anno è stato dato particolare risalto ad alcuni dei migliori juniores italiani, protagonisti di una straordinaria stagione agonistica. A guidarli è stato Lorenzo Politanò, numero 3 del ranking mondiale juniores, che parteciperà al prossimo Master Junior di wheelchair tennis a Fort Lauderdale, in concomitanza con l’Orange Bowl, uno dei tornei giovanili più prestigiosi al mondo. In campo con lui anche Andrea Roccamo e Gabriele Jitaru, oltre ad alcuni degli atleti piemontesi più rappresentativi.



All’iniziativa parteciperanno inoltre gruppi attualmente coinvolti in percorsi riabilitativi, che attraverso la pratica sportiva, stanno svolgendo attività dedicate al recupero funzionale. La loro presenza rappresenta un momento di incontro e condivisione significativo tra chi sta intraprendendo un percorso di avvicinamento allo sport e chi ha già sviluppato una dimensione agonistica consolidata.

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