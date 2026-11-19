Lettura rialzista per Pinnacle West Capital

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Effervescente il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità , tra i componenti dell' S&P-500 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,60%.





Operatività odierna:

Le azioni di Pinnacle West Capital , su questi prezzi fissati a 104,5 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 86,18 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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