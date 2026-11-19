Londra: andamento tentennante per lo Scottish Mortgage Investment Trust, che cresce senza forza
(Teleborsa) - Composto rialzo per la la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, che si muove con un guadagno dell'1,82%.
Lo scenario su base settimanale dello Scottish Mortgage Investment Trust rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 14,63 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 14,8. Il peggioramento dello Scottish Mortgage Investment Trust è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 14,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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