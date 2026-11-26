Londra: rialzo controllato per lo Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Composto rialzo per la la ssocietà di investimento in azioni di società quotate , che si muove con un guadagno del 3,77%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend dello Scottish Mortgage Investment Trust rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 14,23 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 14,37. Il peggioramento dello Scottish Mortgage Investment Trust è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 14,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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