Londra: retrocede di poco lo Scottish Mortgage Investment Trust
(Teleborsa) - Debole la giornata per la la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, che passa di mano con un calo del 2,68%.
L'andamento dello Scottish Mortgage Investment Trust nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico dello Scottish Mortgage Investment Trust mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 14,09 sterline con area di resistenza individuata a quota 14,26. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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